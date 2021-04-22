Планируем: 1. Развернуть на тестовой среде копию много страничного сайта на Битриксе. 2. Обновить лицензию 3. Повысить версию PHP Требуется: 1. Составить список возможных неисправностей (ядро подвергалось небольшим ...
Очное обучение CRM Битрикс в офисе (юридический колл-центр)
Есть купленная CRM Битрикс с настроенной телефонией. Необходимо показать и научить сотрудников колл-центра (4-5 человек) работать и вести клиентов в битриксе с 0. Там в основном люди, которые не работали с CRM, а вели базу клиентов каждый в своей табличке эксель.
Как я это вижу. 2 дня вы приезжаете к нам в офис на проведение обучения и первоначальный контроль работы персонала в CRM. Офис находится в центре Москвы, м. Баррикадная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Служба поддержки1 заявкаЗакрыт4 года назад
Открылся набор на вакансию оператора онлайн поддержки в сервис смс активации "Sms-man" Что нужно делать Обрабатывать обращения клиентов онлайн чате на сайте.Отвечать пользователям в Telegram чате и личных сообщенияхПомощь в развитии проекта, ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт4 года назад
Описание вакансии Ищем специалиста службы поддержки в сервис поиска выгодного курса обмена валют — exchangesumo.com Нам нужен активный и нацеленный на результат специалист. Hard-skills: Грамотная письменная речь, построение ...Служба поддержки41 заявкаЗакрыт4 года назад
- $28
Требования: 1. Оформленная самозанятость или ИП 2. Строго граждане РФ 3. Знание английского языка – Intermediate или выше 4. Возможность находиться на связи один-два часа во временной промежуток с 09:00 до ...Служба поддержки3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно создать супер бота для технической службы поддержки сайта Superbet который занимается прогнозами на спортивные события и прогнозируя шансы на выигрыш.Служба поддержки3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $350
Здравствуйте! Нужен человек на постоянную удаленную работу, отвечать на телефонные звонки и делать технические работы в основном в anydesk-е на удаленных компьютерах (всему научат, большинство вещей тривиальны). Рабочий день с 10ти ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $6
Ищем менеджера (девушку) для обзвона 100 человек. Это небольшое тестовое задание. Если сработаемся, даем полный объем задания (базу на 600-700 человек, которых нужно будет начать прозванивать с 5 мая). По скрипту ...Служба поддержки1 исполнительЗавершен4 года назад
Исчезла шапка? Пару страниц и тдСлужба поддержки1 исполнительЗавершен4 года назад