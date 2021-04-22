Очное обучение CRM Битрикс в офисе (юридический колл-центр)

Есть купленная CRM Битрикс с настроенной телефонией. Необходимо показать и научить сотрудников колл-центра (4-5 человек) работать и вести клиентов в битриксе с 0. Там в основном люди, которые не работали с CRM, а вели базу клиентов каждый в своей табличке эксель.

Как я это вижу. 2 дня вы приезжаете к нам в офис на проведение обучения и первоначальный контроль работы персонала в CRM. Офис находится в центре Москвы, м. Баррикадная.