Оператор службы поддержки на сайт инвестиц. темы

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт2 заявки202 просмотра

Нужна поддержка на сайт ( скайп+телефон) на анг/рус языках. Сайт инвестиционной компании. График работы 9:00-18:00, но обращений очень мало +- 5 в день.

12 лет назад
AndgeySoroka
79 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров