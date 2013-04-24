На базе гугловской почты в раздел "контакты" по вбивать: 1.Официальные контакты директоров компания с сайтов компаний. 2.Творческий поиск данных лиц в соцсетях: ФБ, Контакт, ЛинкдИн, Одноклассники. Просто ссылки на профайл (при наличии).* ...
Оператор службы поддержки на сайт инвестиц. темы
Нужна поддержка на сайт ( скайп+телефон) на анг/рус языках. Сайт инвестиционной компании. График работы 9:00-18:00, но обращений очень мало +- 5 в день.
Заявки фрилансеров
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