Создание базы контактов

На базе гугловской почты в раздел "контакты" по вбивать:

1.Официальные контакты директоров компания с сайтов компаний.

2.Творческий поиск данных лиц в соцсетях: ФБ, Контакт, ЛинкдИн, Одноклассники. Просто ссылки на профайл (при наличии).*

3.Скопипастить биографическую справку о данном лице, первые 10 запросов из гугла, которые выпадают при его введении + фото (при наличии).*

Всего 500- 550 контактов. Плачу по 20 центов за каждую опцию. Т.е идеальный контакт с выполнением всех 3х пунктов - 60 центов за контакт.

* - пункт про соцсети и поисковую информацию самые приоритетные и будет перепроверяться. Например, если Вы укажите только ФБ, а контакты будут найдены в одноклассниках или в перечисленных сетях. Весь пункт - не оплачивается, тоже самое и по пункту 3.