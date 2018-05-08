Первая линия техподдержки

Нужно обзвонить 400 контактов (потенциальных поставщиков). Задать 5-9 вопросов. Занести “да/нет” в таблицу. Звонить можно с 9 до 18, в удобное для Вас время. Желательно обзвонить в течении дня сегодня, максимум - пятница. Звонки с вашего ...