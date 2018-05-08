Первая линия техподдержки

Служба поддержкиЗакрыт2 заявки213 просмотров
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Коммуникация с менеджерами клиентов

Взаимодействие с командой разработчиков для формирования списка ответов на частые вопросы

Коммуникация - скайп, Slack

Обязательно:

Разговорный и письменный англ язык

Опыт работы с браузерами Chrome, Firefox, Safari, Opera

Понимание html, JS на уровне возможности проверки соответствия сформированной страницы сайта описанию в инструкции от разработчиков

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6 лет назад
lukinsv
Сергей 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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