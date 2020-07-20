Требуется написать инструкцию пользователя по сайту

﻿Имеется сайт-агрегатор https://avoska-mp.com

У него имеется несколько ролей:

а) продавец (с аналогичным, но меньшим функционалом покупатель, еще с меньшим функционалом неавторизованный пользователь),

б) администратор (включающий в себя функционал СЕО-специалиста).

Необходимо описать все активные элементы по каждой роли в формате: скриншот и описание функционала своим словами (без каких-либо требований госта и т.д.).

Это для себя, для документирования, чтобы не забыть, как и какой функционал работает.

В ходе написания, приветствуются любые замечания, если что-то не нравится с обычного взгляда пользователя.