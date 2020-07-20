Обзвонить интернет магазины с целью подключения к сервису Ищем человека для постоянного сотрудничества. Алгоритм такой. 1. После отклика созваниваемся и обсуждаем все вопросы. Ознакамливайтесь с ...
Требуется написать инструкцию пользователя по сайту
Имеется сайт-агрегатор https://avoska-mp.com
У него имеется несколько ролей:
а) продавец (с аналогичным, но меньшим функционалом покупатель, еще с меньшим функционалом неавторизованный пользователь),
б) администратор (включающий в себя функционал СЕО-специалиста).
Необходимо описать все активные элементы по каждой роли в формате: скриншот и описание функционала своим словами (без каких-либо требований госта и т.д.).
Это для себя, для документирования, чтобы не забыть, как и какой функционал работает.
В ходе написания, приветствуются любые замечания, если что-то не нравится с обычного взгляда пользователя.
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