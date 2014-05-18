Анализ сообщества (группы) в facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки155 просмотров
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Доброго дня уважаемые.

Есть посещаемое сообщество в FB, необходимо проанализировать статистику. В связи с этим специалиста для анализ сообщества (группы) в facebook.

Спасибо, подробности в ЛС

10 лет назад
naMars
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад