Здравствуйте! Требуется собрать 180 качественных мемов по тематике "Музыка" и всё что с ней связано. Примеры: - http://vk.cc/2BjGbK - http://vk.cc/2BjGVQ В заявке указывайте стоимость за 1 мем и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня уважаемые.
Есть посещаемое сообщество в FB, необходимо проанализировать статистику. В связи с этим специалиста для анализ сообщества (группы) в facebook.
Спасибо, подробности в ЛС
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