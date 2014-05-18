Анализ сообщества (группы) в facebook

Добрый день! Нужно придумать концепцию для группы (тема - проведение праздников, корпоративов, юбилеев): 1. Уникальный короткий адрес группы 2. Название группы 3. Описание группы Желательно придумать 2 варианта. Один без привязки к услугам (т.е. просто группа о праздниках и т.п.), ...