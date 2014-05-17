Нужны подписчики в Группу

Здравствуйте. Требуется сделать чтобы сайт мой был безопастным.тоесть суть что требуется, когда ссылка сайта оставлялась в соц сети Одноклассники то переходя по ссылки переходило без предупреждения. разницы нету где создавать сайт на укозе либо в ...