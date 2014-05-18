Организация рекламной кампании в соц. сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок187 просмотров
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Требуется специалист по SMM, для продвижения мастера косметических услуг (перманентный макияж, татуаж) (регион г. Екатеринбург)

В Вашем предложении указывайте ссылки на Ваши группы и примерные расценки.

10 лет назад
stas-900
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад