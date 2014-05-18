Организация рекламной кампании в соц. сетях

Индивидуальная целевая реклама услуг, составление и отправка предложений, ведение переписки и т.п. Неспешная работа в ручном индивидуальном режиме. Что не нужно — автоматизированные системы накруток, рассылок, поднятия рейтингов и т.п., поднятие в поисковиках, то есть не нужно ...