Продвижение сайта в сфере медицинского туризма.

$10000
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок338 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт http://kliniki.de

Имеет команду высококвалифицированных специалистов в области медицины. Осуществляет организацию лечения в Германии.

Мы ищем способ продвижения сайта, который бы давал максимальную конвертацию посещений в качественные запросы.

Ищем профессионалов с сфере SMO/SMM

Мы готовы рассмотреть следующие предложения:

1) Генерация лидов - просьба прислать цену на лид и параметры его. А также минимальное количество покупаемых лидов.

2) Повышения ТИЦ

3) Вы можете изложить свой концепт и дать цену на качественное продвижение

Внимание! Просьба не предлагать выведение на первую страницу яндекса по ключевым запросам!

Пожалуйста укажите ваше портфолио в аналогичной области (сфера услуг), что сделали, какой результат итд.

Ожидаем заявки от профессионалов.

Оплата только по факту достигнутых результатов!

В слепую присланные рекламные предложения не рассматриваются.

В вашем предложении должна быть конкретика относительно нашего проекта, а именно:

Почему вы считаете , что наш сайт найдет свою целевую аудиторию если мы воспользуемся вашими услугами? Вы понимаете кто наши потенциальные клиенты? Дайте приблизительный план того, как вы будете искать для нас потенциальных клиентов.

10 лет назад
aupairhaus
Быков 
45 летГермания
10 лет в сервисе
Был
3 года назад