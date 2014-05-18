Продвижение сайта в сфере медицинского туризма.

Сайт http://kliniki.de

Имеет команду высококвалифицированных специалистов в области медицины. Осуществляет организацию лечения в Германии.

Мы ищем способ продвижения сайта, который бы давал максимальную конвертацию посещений в качественные запросы.

Ищем профессионалов с сфере SMO/SMM

Мы готовы рассмотреть следующие предложения:

1) Генерация лидов - просьба прислать цену на лид и параметры его. А также минимальное количество покупаемых лидов.

2) Повышения ТИЦ

3) Вы можете изложить свой концепт и дать цену на качественное продвижение

Внимание! Просьба не предлагать выведение на первую страницу яндекса по ключевым запросам!

Пожалуйста укажите ваше портфолио в аналогичной области (сфера услуг), что сделали, какой результат итд.

Ожидаем заявки от профессионалов.

Оплата только по факту достигнутых результатов!

В слепую присланные рекламные предложения не рассматриваются.

В вашем предложении должна быть конкретика относительно нашего проекта, а именно:

Почему вы считаете , что наш сайт найдет свою целевую аудиторию если мы воспользуемся вашими услугами? Вы понимаете кто наши потенциальные клиенты? Дайте приблизительный план того, как вы будете искать для нас потенциальных клиентов.