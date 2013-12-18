Красиво оформить меню и группу в vk

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок133 просмотра

Необходим хороший дизайнер для оформления красивого меню и аватарки в vk,необходимо показать фото выполненных ранее работ.

11 лет назад
Maxim_Yakovenko
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров