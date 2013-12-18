Подбор контента для групп вконтакте

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Закрыт3 заявки161 просмотр

Необходимо искать интересный контент для групп. Контент должен быть качественным и уникальным (контент ищем на просторах интернета. Добавляем в закладки фото-стоки, фото-блоги, блоги про цитаты, сайты с историями и так далее.

Пишите свою цену за подборку 1 поста

11 лет назад
dolphin
40 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров