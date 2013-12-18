Необходимо раскрутить группу "ВКонтакте" в рамках одного региона. Тематика: автосервис
Подбор контента для групп вконтакте
Необходимо искать интересный контент для групп. Контент должен быть качественным и уникальным (контент ищем на просторах интернета. Добавляем в закладки фото-стоки, фото-блоги, блоги про цитаты, сайты с историями и так далее.
Пишите свою цену за подборку 1 поста
Заявки фрилансеров
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