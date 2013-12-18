Нужно набрать 1000 "живых" участников в группу ВК

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок134 просмотра

Необходимо набрать 1000 реальных "живых" участников в группу в контакте. Без ботов, без спама. От Вас - примерные сроки и стоимость.

11 лет назад
IvanSusanin
Андрей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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