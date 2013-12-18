Привлечение пользователей на публичную страницу ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок126 просмотров

Необходимо заняться раскруткой и увеличить число подписчиков публичной страницы. НО нужны строго НЕ боты. Все с кем работала ранее - быстро "нагоняют" подписчиков, страницы которых на следующий день становятся заблокированными. Да и по самим страницам видно, что это фейки. Мне нужны ТОЛЬКО реальные люди. Хочу увидеть примеры уже раскрученных вами групп и услышать реальную картину привлечение таких людей.

11 лет назад
ania-b
Анна 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров