Написать 100 постов (сообщений) на тему Майнинг и ПО для майнинга

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки215 просмотров

Требуется написать 100 сообщений/постов/комментариев/ответов со скрытой рекламой сайта, зарегистрировавшись при этом предварительно на этих профильных сайтах. 

7 лет назад
wvitalik
Виталий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров