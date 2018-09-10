https://vk.com/bingoschool - Успешный опыт работы с таргетированной рекламой, введение и рассылки в ВК - Опыт работы с инфобизнесом (трафик на мастер-классы, тренинги и т.п.) - Готовность показать результаты работы и рекомендации клиентов/работодателей ...
Настроить таргет в инсте и фейсбуке
я вам предоставляю профили линкедин - от вас нужно догонять этих людей в инсте и по лукэлайку найти похожих
если подобное вообще возможно или делали, начните ответ с цифры 77 и укажите
1 - стоимость настройки - диапазон
2 - телеграм юзернейм для связи
если вы не работали с профилями линкедин - просьба не отвечать
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