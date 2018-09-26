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Продвижение инстаграм магазина
Здравствуйте. Имеется магазин реплик брендовых кроссовок в инстаграм https://www.instagram.com/shoes_moves/
Продвижением занимался сам, с нуля. Ботов нет. Основная масса подписчиков добывалась путем массфоловинга и участия в giveaway. Магазин работает с конца февраля.
Мною были проведены следующие манипуляции:
Фоловинг и лайкинг по активной аудитории конкурентов. Участие в нескольких гивах. Была заказана реклама у средненького блогера. 2 недели откручивалась таргетированная реклама. Цель трафик, клики. Обявление по актуальности 10/10. Клики были. В один день даже запарился заказы обрабатывать. Потом активность упала. Пересоздавал обьявления и кампании, толку не дало. Также настроено приветственное сообщение в директ новому подписчику. Со скидкой. Каждый день выкладывается по 6 постов. Каждый день делаю посты в сториз. Проводил конкурс на комменты ( подарок скидка), сейчас провожу конкурс на репосты. Пару раз в неделю выкладываю пост с товаром дня (со скидкой). Иногда распродажу устраиваю. Отвечаю на сообщение клиентов в течении нескольких минут. Фото стараюсь постить не рандомные а с подходящим расположением кроссовок.
Все манипуляции делал сам знания черпал из курсов и из интернета.
Цель. Поднять продажи. Нужен человек который имел дело с подобной тематикой, а лучше с такой же (с кросовками)
Который на практике знает как поднять продажи. Если вы будете предлагать массфоловинг и масслайкинг, то прошу обьяснить почему ваши действия принесут результат, а мои не принесли.
Работать будем исключительно через сейф, если ваши действия принесут желаемый результат, вопросов нет.
Прошу скидывать кейсы в личку.
Подробнее тоже в личке
задание считается выполненным если поступают лиды.
Выбранный исполнитель
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