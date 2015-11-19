Настроить таргет в фейсбуке под ключ: оформить группу + создать объявл

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить таргет на фейсбуке под ключ (оформить группу + создать несколько объявлений).

8 лет назад
webvek
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад