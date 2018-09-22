https://vk.com/bingoschool - Успешный опыт работы с таргетированной рекламой, введение и рассылки в ВК - Опыт работы с инфобизнесом (трафик на мастер-классы, тренинги и т.п.) - Готовность показать результаты работы и рекомендации клиентов/работодателей ...
Нужно сделать рассылку в Telegram по определенной группе
Ищу человека, специалиста в аккуратной рассылке сообщений в Телеграме.
Есть группа Telegram, в ней 3000 участников. Мне каждому из них нужно отправить сообщение, что бы оно не было забанено.
Главное: хочу получить отчет (подтверждение) в любом формате, что люди получили эти сообщения.
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