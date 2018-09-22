Нужно сделать рассылку в Telegram по определенной группе

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок273 просмотра

Ищу человека, специалиста в аккуратной рассылке сообщений в Телеграме. 

Есть группа Telegram, в ней 3000 участников. Мне каждому из них нужно отправить сообщение, что бы оно не было забанено. 

Главное: хочу получить отчет (подтверждение) в любом формате, что люди получили эти сообщения. 

6 лет назад
wvitalik
Виталий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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