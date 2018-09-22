Нужно сделать рассылку в Telegram по определенной группе

Ищу человека, специалиста в аккуратной рассылке сообщений в Телеграме.

Есть группа Telegram, в ней 3000 участников. Мне каждому из них нужно отправить сообщение, что бы оно не было забанено.

Главное: хочу получить отчет (подтверждение) в любом формате, что люди получили эти сообщения.