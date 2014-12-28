Оформление группы в контакте

Мы - сервис онлайн-бухгалтерии для предпринимателей Delovod.ua Нам необходим человек (компания), который мог бы выполнять следующие функции: - Написание пресс-релизов о новых возможностях сервиса - Написание статей о вариантах использования сервиса для решения конкретных задач, для конкретных видов ...