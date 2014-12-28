Оформление группы в контакте

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка175 просмотров
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Нужно сделать оформление группы в контакте http://vk.com/club12175514

9 лет назад
golfstrim
Галина 
74 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
TheEvroman
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
5 дней
Работа с Сергеем была идеально. заказ был реализован четко и быстро, что и нужно любому заказчику, думаю будем работать и дальше.
Отличный заказчик. Во время как принятие работы, так и её оплата, четкие корректировки. Фрилансерам рекомендую Галину к сотрудничеству.