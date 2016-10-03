Привлечь подписчиков в группу

Наша компания продает товары для похудения. Нужно создать группу в инстаграм, наполнять и продвигать . Продвижение заключается в привлечении потенциальных клиентов - женщин с лишним весом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В группу привлечь подписчиков 500 для вида и ещё хотя бы 500 живых.
Группа-https://vk.com/club130037635
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