Привлечь подписчиков в группу

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок221 просмотр
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В группу привлечь подписчиков 500 для вида и ещё хотя бы 500 живых.

Группа-https://vk.com/club130037635

7 лет назад
sam2tema
Артём 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад