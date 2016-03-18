Продвижение групп ВК+FB

В группе компаний есть два бренда, под которыми выпускается строительный материал (газобетонные блоки, для частного и многоэтажного строительства), что касается ца- это частные клиенты и проф аудитория (архитекторы, строители, проектировщики). Один брендов является премиум, интересует продвижение на Москву, МО и ближайшие города, а другой бренд производится на заводах, которые расположены в Нижегородской и Рязанской областях, соответственно, регион распространения-Нижний Новгород, Рязань и ближайшие города (Тула, Дзержинск, Владимир и т.д), продукт поставляется на Москву и область, но на данный момент основной стратегической задачей является продвижения бренда в регионах.

Если есть возможность, напишите подробно, какие будут задействованы инструменты для привлечения пользователей, какой прирост планируется, стоимость обсуждается.