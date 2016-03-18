Обязанности: 1.Ведение 7-8 аккаунтов в Instagram. 2. Ежедневное размещение по 5 постов в каждом аккаунте (присылаете мне пост с описанием). Работа в среднем будет занимать по 1-2 часа в день
Накрутка группы тематики Dubai на 40 000 подписчиков
Нужно раскрутить группу до 40 000 подписчиков тематика ОАЭ Fashion/Фото/Город. Подписчики должны быть живыми!
Заявки фрилансеров
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