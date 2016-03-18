Работа в Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок265 просмотров

Обязанности:

1.Ведение 7-8 аккаунтов в Instagram.

2. Ежедневное размещение по 5 постов в каждом аккаунте (присылаете мне пост с описанием).

Работа в среднем будет занимать по 1-2 часа в день

9 лет назад
adremby
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров