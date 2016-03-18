Продвижение магазина модных сумок и аксессуаров в facebook

Ищем фрилансера на постоянную удаленную работу по ведению и продвижению страницы модных сумок и аксессуаров в facebook. Пожалуйста, указывайте стоимость услуг за месяц.

Особые пожелания:Ясное понимание аудиторииХороший вкус и минимальные знания в сфере модыОпыт в продвижении профиля и создание публикаций (портфолио работ)Опыт по созданию рекламных компанийБудет преимуществом:опыт в журналистикеопыт работы в fashion индустрииОбьем работ:

1. минимум 3 качественных интересных поста в неделю. (+ поддержка комментариями с разных аккаунтов)

2. размещение информации о конкурсах (создание мероприятий) 1 раз в месяц. (+ поддержка комментариями )

3. 1 тема/опрос для обсуждения в неделю (+ поддержка комментариями)

- поддерживать живое общение.

- увеличивать число участников.

- продвигать опубликованные посты.

- передавать информацию о личных сообщениях и вопросам администрации портала.

- обмен ссылками между тематическими сообществами (1-3 раза в мес)

- составлять еженедельные отчеты о статистике страницы (прирост посетителей, наиболее понравившиеся материалы и т.д)

- следить за оформлением имеющейся страницы.

Спасибо!