Модерирование группы ВК, постинг.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок145 просмотров

Нужен человек для творческой работы , которая будет связана с электронными сигаретами. Нам нужно что бы каждый день в определенное время выходило два поста на vape тематику. Большим плюсом будет, если вы сами пользовались или пользуетесь электронной сигаретой, что бы было хоть какое то понимание о чем будет идти речь. Посты могут быть как в виде статей, так и фото/видео материалы. Все остальные вопросы и прочие вещи будут обсуждаться лично.

9 лет назад
Titovskiy_S
Семен 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров