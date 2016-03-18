Модерирование группы ВК, постинг.

Нужен человек для творческой работы , которая будет связана с электронными сигаретами. Нам нужно что бы каждый день в определенное время выходило два поста на vape тематику. Большим плюсом будет, если вы сами пользовались или пользуетесь электронной сигаретой, что бы было хоть какое то понимание о чем будет идти речь. Посты могут быть как в виде статей, так и фото/видео материалы. Все остальные вопросы и прочие вещи будут обсуждаться лично.