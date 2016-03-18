Ищу исполнителя для развития группы ВК.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки191 просмотр

Требуется исполнитель для развития группы ВК. https://vk.com/artlabmusicforsoul

Жду предложений. Сразу кидайте ссылки на группы, которые развивали, и пишите возможные сроки и результаты (бюджет раскрутки). 

Спасибо. 

9 лет назад
alb72
52 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров