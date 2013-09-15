Продвижение группы вконтакте

В уфимскую группу туристической компании необходимо привести «белыми» методами 500 «живых» участников — людей 25–50 лет из Уфы

1) Предоплата 100% - 2500 р.

2) Группа набирает 300+ по заданным выше критериям

3) Я проверяю выборочно количество и качество вступивших (пол, город, возраст, стену, фотоальбомы, …)

4) Если после проверки значительный процент (10%-15%) пользователей не подходят под критерии — сотрудничество останавливается.

5) Доводим до 500

(вместо пунктов 3,4 могут быть предоставлены доказательства того, как раскручивалась группа: ссылки на посты в группах, скриншот рекламы и статы по ней)

Ссылка на группу в личку.