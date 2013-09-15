Продвижение группы вконтакте

Необходим постер, который бы размещал ссылки на сайты ( базу сайтов предоставлю). Оплата стабильная, работы много. Обращаться в ICQ или в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В уфимскую группу туристической компании необходимо привести «белыми» методами 500 «живых» участников — людей 25–50 лет из Уфы
1) Предоплата 100% - 2500 р.
2) Группа набирает 300+ по заданным выше критериям
3) Я проверяю выборочно количество и качество вступивших (пол, город, возраст, стену, фотоальбомы, …)
4) Если после проверки значительный процент (10%-15%) пользователей не подходят под критерии — сотрудничество останавливается.
5) Доводим до 500
(вместо пунктов 3,4 могут быть предоставлены доказательства того, как раскручивалась группа: ссылки на посты в группах, скриншот рекламы и статы по ней)
Ссылка на группу в личку.
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