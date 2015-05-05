Продвижение нового мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок145 просмотров

Разработка стратегии продвижения и ее реализация: SMM, наполнение контентом fb и vk, написание и размещение публикаций и пр.

Интересует гарантия большого количества скачиваний реальными пользователями.

Присылайте кейсы, сферы в которых работаете, расценки.

10 лет назад
Ilya74
Илья 
51 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров