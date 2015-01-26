Продвижение по соц сетям

$100
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка132 просмотра
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Необходимо нагнать людей в группы. Не ботов.

9 лет назад
crxkapo
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
9 лет назад
$400
7 дней
Спасибо. Работу выполнили в сроки, по качеству тоже нет претензий. Остался доволен!
Отличный заказчик! Четкое задание, своевременная оплата, хорошее отношение к исполнителю. Рекомендую всем фрилансерам!