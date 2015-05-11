Продвижение сообщества вконтакте.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок177 просмотров

Требуется продвижение сообщества вконтакте.

1. Увеличение численности участников и популярности.

2. Помощь в правильности вывода контента и пр.

3. Обязательное участие участников в обсуждениях.

4. Если будут боты-задание не выполнено.

5. Сроки, объем, цены.

6. Тематика креативные входящие звонки.

10 лет назад
skopin9876
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров