Увеличение числа подписчиков группы вк

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки181 просмотр

В группу вк привлечь живых / реальных подписчиков, 300 шт. критерии город Ростов-на-Дону+пол(предпочтительно женский 90%) , тематика: раскрутка свадебного и семейного фотографа. в течении 2 дней. сумма 200 р, оплачиваю на карту сбербанка при исполнении заказа, проверяю/тестю, идем дальше на большие количества. Фото прикрепляю для ознакомления. Пишите в л/с в вк https://vk.com/ershiha

10 лет назад
marina-mir
Марина 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров