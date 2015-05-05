Трафик на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки209 просмотров

Нужно создать поток потенциальных клиентов на сайт, можно использовать любые способы (контекст, смм, тизерка и т.д.)

Оплата за каждого лида, подавшего заявку. Есть 3 оффера, лендинги есть, так же можно делать и свои.

По всем вопросам - связывайтесь со мной.

10 лет назад
Guy_Antonii
Антон 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров