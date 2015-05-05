Семантическое ядро

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка180 просмотров

Семантическое ядро для сайтов:

http://www.studioi99.ru/

http://stroy-komfort51.ru/

http://arddom.ru/

От максимума до 1 в кавычках с восклицательным знаком "!"

10 лет назад
Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

znetalex
Артур 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Все отлично! Сотрудничеством доволен
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

znetalex
Артур 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад