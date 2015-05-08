аккаунт в лс. укажите цену и каким способом будете привлекать. интересует инстаграм, ФБ и твиттер Ключевой инстаграм Таргетинг: США
Нужно раскрутить тест в любых соцсетях
www.tourskidka.ru/tests – тут 3 развлекательных теста. Можно взять любой, который вам понравится или подойдет по тематике.
Далее любыми вашими способами, хоть контекст хоть свои группы или страницы, сделать так, чтобы на страницу теста зашли и прошли этот тест.
Я создаю в Метрике составную цель на конкретный тест и или даю вам доступ или даю скрины. И можно будет увидеть, сколько человек прошли этот тест.
Цена проекта – 5100 рублей или 1000 долларов.
Выберу того исполнителя, кто предложит меньшую цену за прошедшего тест. Также нужно будет в общих словах описать, с помощью чего делать будете. Никаких секретов мне не нужно выдавать, сугубо необходимую для принятия решения о сотрудничестве с вами, информацию.
Сделка через БС.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо ведение сообществ компании в соцсетях, под термином "ведение" подразумевается равномерное размещение 100 постов в месяц в каждом сообществе, модерация. (fb, vk, instagram) Периодически будем заказывать добавление пользователей по критериям в кол-ве 1000 штук. ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Тема группы: Туризм в Байкальском регионе. География подписчиков не имеет значения, главное - выход на первые места по запросу в ВК. Наполнение группы пока не требуется, но если есть интересное предложение - пишите. Ваши условия ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
В группу вк привлечь живых / реальных подписчиков, 300 шт. критерии город Ростов-на-Дону+пол(предпочтительно женский 90%) , тематика: раскрутка свадебного и семейного фотографа. в течении 2 дней. сумма 200 р, оплачиваю на карту сбербанка при исполнении ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно создать поток потенциальных клиентов на сайт, можно использовать любые способы (контекст, смм, тизерка и т.д.) Оплата за каждого лида, подавшего заявку. Есть 3 оффера, лендинги есть, так же можно делать и свои. ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Разработка стратегии продвижения и ее реализация: SMM, наполнение контентом fb и vk, написание и размещение публикаций и пр. Интересует гарантия большого количества скачиваний реальными пользователями. Присылайте кейсы, сферы в ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Тематика - малый бизнес, спец. автотехника. Нужно чтобы выглядело солидно, по-мужски, и было видно "жизнь". Подписчиков до 100 человек. Критерии: Челябинск, область, мужская аудитория от 25 лет В первую очередь ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $240
Необходим подрядчик для ведения групп по 3 направлениям, связанным с доставкой суши. 1. Доставка суши в Кемерово - Суши Project https://vk.com/sushiproject - существующая группа Необходимо: ведение группы Вконтакте ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, сейчас в группе около 2 тыс человек, нужно чтобы выступило еще 2000 женщин с Красноярска. Оплата яндекс либо сбер банк. От вас цена и срокиСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад