Нужно раскрутить тест в любых соцсетях

www.tourskidka.ru/tests – тут 3 развлекательных теста. Можно взять любой, который вам понравится или подойдет по тематике.

Далее любыми вашими способами, хоть контекст хоть свои группы или страницы, сделать так, чтобы на страницу теста зашли и прошли этот тест.

Я создаю в Метрике составную цель на конкретный тест и или даю вам доступ или даю скрины. И можно будет увидеть, сколько человек прошли этот тест.

Цена проекта – 5100 рублей или 1000 долларов.

Выберу того исполнителя, кто предложит меньшую цену за прошедшего тест. Также нужно будет в общих словах описать, с помощью чего делать будете. Никаких секретов мне не нужно выдавать, сугубо необходимую для принятия решения о сотрудничестве с вами, информацию.

Сделка через БС.