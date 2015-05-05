100 постов в месяц + модерация. продажа/аренда недвижимости. 3 соцсети

Необходимо ведение сообществ компании в соцсетях, под термином "ведение" подразумевается равномерное размещение 100 постов в месяц в каждом сообществе, модерация. (fb, vk, instagram)

Периодически будем заказывать добавление пользователей по критериям в кол-ве 1000 штук. в месяц - равномерно, дабы не привлекать внимание администрации. Интересуют реальные пользователи.

В заявке жду:

- Стоимость размещения 100 постов в месяц без модерации в 1 сообществе (с интересом на другие проекты)

- Стоимость размещения 100 постов в месяц с модерацией сообщества (в 1 сообществе)

- Стоимость добавления 1000 реальных пользователей по критериям и без

- Возможные скидки за заказ ведения 3 сообществ сразу (для одной организации)

- Как происходит ведение сообществ в нескольких социальных сетях для 1 компании - будет ли это одинаковый контент или же под каждое сообщество он свой?

- Время вашей доступности онлайн (очень важный вопрос, клиенты постоянно интересуются данными услугами, нужен человек, который сможет проконсультировать оперативно)

- В какой форме ваша отчетность

- Сможете ли вести группу на английском языке?

- Способы и схема оплаты вашей работы

Поток проектов большой, ищу несколько специалистов. Только прямой исполнитель.