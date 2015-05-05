Продвижение группы вконтакте

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Закрыт10 заявок195 просмотров

Тема группы: Туризм в Байкальском регионе. География подписчиков не имеет значения, главное - выход на первые места по запросу в ВК. Наполнение группы пока не требуется, но если есть интересное предложение - пишите. Ваши условия - цена, сроки, и пр.

10 лет назад
Ksenechkin
Ксения 
43 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров