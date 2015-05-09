Продвижение на форумах (скрытый маркетинг)

Необходимо размещать на тематических форумах и ветках комментарии со ссылкой на заданный сайт.

Стоимость за 1 комментарий - 25 рублей. Комментарий должен пройти модерацию (проверка - на 3 день после публикации).

Требования: уметь писать грамотно и иметь общее представление о скрытом маркетинге. Будут постоянные заказы.