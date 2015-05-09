www.tourskidka.ru/tests – тут 3 развлекательных теста. Можно взять любой, который вам понравится или подойдет по тематике. Далее любыми вашими способами, хоть контекст хоть свои группы или страницы, сделать так, чтобы на ...
Продвижение на форумах (скрытый маркетинг)
Необходимо размещать на тематических форумах и ветках комментарии со ссылкой на заданный сайт.
Стоимость за 1 комментарий - 25 рублей. Комментарий должен пройти модерацию (проверка - на 3 день после публикации).
Требования: уметь писать грамотно и иметь общее представление о скрытом маркетинге. Будут постоянные заказы.
Заявки фрилансеров
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