Работа над inbound marketing проектом

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки149 просмотров

Необходим специалист по inbound marketing для работы над проектом.

Ведение проекта для SEO компании, направление SEO, SMM в течении 1 месяца (Необходимо раскрутить блог и услуги компании).

Задачаь:

1. Подготовить и написать качественные материалы - 15 шт.

2. Посел постов (соц сети, емейл письма)

3. Отвечать на вопросы в комментариях

4. Подготовка 5 презентаций

Обязательны примеры работ.

Стоимость работы + при необходимости дополнительные расходы.

10 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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