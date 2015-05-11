Требуется ведение сообщества ресторана Сербской кухни на постоянной основе с ежемесячной оплатой. Нужно: -Умение оформлять посты самому. -Подгтовка контент плана с форматами постов и его выполнение -2-3 поста ...
Работа над inbound marketing проектом
Необходим специалист по inbound marketing для работы над проектом.
Ведение проекта для SEO компании, направление SEO, SMM в течении 1 месяца (Необходимо раскрутить блог и услуги компании).
Задачаь:
1. Подготовить и написать качественные материалы - 15 шт.
2. Посел постов (соц сети, емейл письма)
3. Отвечать на вопросы в комментариях
4. Подготовка 5 презентаций
Обязательны примеры работ.
Стоимость работы + при необходимости дополнительные расходы.
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