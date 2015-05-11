Требуется ведение сообщества ресторана Сербской кухни на постоянной основе с ежемесячной оплатой.

Нужно:

-Умение оформлять посты самому.

-Подгтовка контент плана с форматами постов и его выполнение

-2-3 поста в день + дополнительные посты к акциям и событиям в ресторане.

- регистрация сообществ в VK и создание instagram аккаунта

От спецалиста корректные хэштеги, крутой копирайтинг и размещение постов.

Важно чтобы посты были не скучные и однообразные, а реально интересные.

Готовы обсуждать интересные предложения, под акции или оформление постов.

Перед стартом работ, специалисту нужно проникнуться Сербской Кухней и понять все обычаи и особенности и уникальность блюд Балканской кухни.

Ресторан подготовит фото контент.

Будет очень хорошо, если у вас уже есть опыт успешных продвижений в подобной теме