Создать и заполнить группу в ВК, Одноклассники и ФБ

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок168 просмотров

Нужно создать и заполнить материалом группу, группа должна перенаправлять людей на сайт.

Материал дам, его не много.

10 лет назад
prost_24
Юрий 
54 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров