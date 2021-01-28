Сделать и провести таргетинг в ВК и ОК

Работа не сложная, ваша задача привлечь мне клиентов для моей услуги Плачу от 6 до 16$ за одного клиента
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Нужно настроить, сделать креативы, пройти модерацию и вести рекламную компанию в ВК и ОК.
Тема - заработок, форекс, нужно чтобы люди оставляли заявки на лендинг.
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