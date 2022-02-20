Ведение страницы в instagram для строительной фирмы.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок2695 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу грамотного SMM менеджера креативного для ведения странице в Instagram полностью. Сфера строительство современных домов (Московская область), бизнес класса, продажа готовых проектов домов разработанных известным архитектурным бюро. Обязательно направляйте кейсы. 

2 года назад
guest_16453522777967
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать 10 постов в инстаграм

    Нужен человек который сможет разместить 10 постов в инстаграм. Посты не сложные, справится любой человек связь через телегу mac_viktoria . Если понравится можем работать на постоянной основе

    Социальные сети (SMM и SMO)21 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Продвижение Инстаграмм канала

    srub.store_official задачи  1 3 качественных поста в день с продающим контентом  2 поиск контента на западных сайтах 3 выявление и продвижение трафиковых кеш тегов 4 анализ конкурентов  5 Мониаж видео для Rees и сторис  6 работа с таргетом

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Таргететирования реклама

    Чешская компания в сфере рекрутинга ищет опытного таргетолого для сотрудничества в Украине. Опыт работы в нише трудоустройства в ЕС - обязателен. Целевая аудитория: Украина/Чехия. Присылайте свои кейсы - с лучшими будем созваниваться! Спасибо за ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Помощник смс можно без опыта

    Нужен ассистент можно без смм опыта, на 21,22,23 число. Выполнять мелкие поручения ( выставить пост, написать текст, сделать план) всему научу, нужно будет пройти курс 15 минутный - там самая важная информация, он к сожалению ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SMM для сети АЗС (Крым)

    Группы которые необходимо "вести" https://vk.com/azsta https://ok.ru/onlaynzap Основные цели: - Охват аудитории в сверхлокальном поиске (Восточный Крым) - Донесение преимуществ товара до местных потенциальных покупателей. - Поддержка активностей отдела маркетинга (например, при организации акций) Что необходимо сделать: - Составление контент плана - Копирайтинг постов ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Запустить курс.

    Критерий достижения цели: 10 человек в офлайн группу. И более 40 человек на онлайн обучение. Если получится онлайн в 10 раз больше, то соответственно можете рассчитывать на бонус. Курс садовника. Курс сделан очень интересно. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Проработать рекламную компанию на avito и Юле

    Нужен Авитолог, для продвижения услуг компании на Авито и Юла. https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/himchistka_salona_polirovka_predprodazhnaya_podgoto_2321676979 Основное направление: Химчистка Полировка Предпродажная подготовка Защитные покрытия Шиномонтаж Сайты: https://acover.ru https://avtoximchistka.ru/

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад