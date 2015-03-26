Нужно написать 4 четверостишья на тему Финансового право. Ничего особенного не требуется, просто чтобы какие-то понятия Фин права использовались Естественно в правильном контексте В основу взять следующие термины: бюджетное право,бюджетный процесс ...
Фантастический рассказ по заданной теме
РАЗОБРАВШИСЬ В ПЕРВОИСТОЧНИКАХ (в зависимости от цепкости памяти потребуется от 3 до 12 часов) ТАЛАНТЛИВО написать "фантастический" рассказ Размером примерно в 20 страниц.
Бриф в ссылке- http://www.kissproject.info/2015/03/blog-post_14.html
Прошу Внимательно прочитать задание/бриф выше и если вам нужна работа, действовать по нему . Там втч описан алгоритм как вступаем в переговоры. Саму сделку проведем здесь, но сами переговоры, по совсем не простой работе, здесь вести не рационально
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