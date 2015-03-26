Фантастический рассказ по заданной теме

РАЗОБРАВШИСЬ В ПЕРВОИСТОЧНИКАХ (в зависимости от цепкости памяти потребуется от 3 до 12 часов) ТАЛАНТЛИВО написать "фантастический" рассказ Размером примерно в 20 страниц.

Бриф в ссылке- http://www.kissproject.info/2015/03/blog-post_14.html

Прошу Внимательно прочитать задание/бриф выше и если вам нужна работа, действовать по нему . Там втч описан алгоритм как вступаем в переговоры. Саму сделку проведем здесь, но сами переговоры, по совсем не простой работе, здесь вести не рационально