Написать СМС с днем рождения в прозе

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Завершен12 заявок630 просмотров

Добрый день.

Требуется написание уникальных коротких СМС поздравлений с днем рождения В ПРОЗЕ.

Необходимо 5 смс для каждого именинника (друга, подруги,сестры, брата и т.д. ). Всего 16 именинников.

Размер одного смс поздравления 134-201 символ.

Именинники - в прикрепленном файле.

Важно, чтобы этими СМС поздравлениями можно было поздравить человека с праздником. И он/она были очень рады этому :)

Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру.

Жду Ваши цены за все смс-тексты (5*16=80 смсок), сроки, примеры работ.

Внимание: Нужно несколько авторов.

15 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранные исполнители

poetessa
Ольга 
57 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Ольга, спасибо за сотрудничество!
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listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
15 лет назад
$25
3 дня
Спасибо Татьяне за сотрудничество! Пишет просто изумительно! :)
Я работаю с Ольгой уже третий раз, и каждый раз - с удовольствием! Пркрасный заказчик, интересные проекты, трогательные и теплые. Всегда конкретное задание, своевременная оплата. Рекомендую Ольгу всем фрилансерам, как замечательного заказчика. Спасибо за сотрудничество, Ольга!
EtoMaj
Галка 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$9
3 дня
Спасибо за сотрудничество!
kohosha
36 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$20
3 дня
Екатерина, спасибо за сотрудничество!
sibiryak2007
Александр 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$25
3 дня
Спасибо Александру за работу!
Приятно работать с такими заказчиками. Все быстро, понятно и в срок.
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
15 лет назад
$40
1 день
Александр очень порадовал! Быстро, качественно и вообще написал именно так, как надо :) Буду рада продолжению сотрудничества.
Очень доволен сотрудничеством. Быстрая проверка, мгновенная оплата и море позитива. С таким человеком как Ольга, всегда приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

poetessa
Ольга 
57 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
15 лет назад
#1
Стихи, Песни и Проза
EtoMaj
Галка 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
kohosha
36 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
sibiryak2007
Александр 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
15 лет назад
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