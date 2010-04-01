Написать СМС с днем рождения в прозе

Добрый день.

Требуется написание уникальных коротких СМС поздравлений с днем рождения В ПРОЗЕ.

Необходимо 5 смс для каждого именинника (друга, подруги,сестры, брата и т.д. ). Всего 16 именинников.

Размер одного смс поздравления 134-201 символ.

Именинники - в прикрепленном файле.

Важно, чтобы этими СМС поздравлениями можно было поздравить человека с праздником. И он/она были очень рады этому :)

Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру.

Жду Ваши цены за все смс-тексты (5*16=80 смсок), сроки, примеры работ.

Внимание: Нужно несколько авторов.