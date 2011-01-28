Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления и поздравления в прозе к праздникам февраля и марта. Точный список тем - в приложении. Обратите внимание, где указано 2, 3, 4, 5 шт - надо ...
Поздравительный стих на день рождения
Доброго часа суток...
Необходим поздравительный стишок для девушки.
У подруги моей жены день рождения
33 года
зовут Оксана
работает на гос. службе - специалистом в отделе архитектуры и строительства
воспитывает сына зовут Антон
характер ЖЕЛЕЗНЫЙ (что-то отдалённо напоминает Лолиту Милявскую)
авто-леди
любит повеселиться
в разводе, но сейчас у них с Максимом вторая волна
Максим это бывший муж, с которым в последнее время снова начинают налаживаться отношения...
тема с мужем очень щекотливая... надо быть острожным в возможных упоминаниях
типа:
найти друга чтобы с ним по жизни... пусть с тобою рядом человек ... и т.п.
тему можно вообще не затрагивать...
день рождения - 29 января
нужны добрые ласковые слова
САМ СТИХ ОТ ИМЕНИ ПОДРУГИ (девушку зовут Зарина)
10-12 строчек примерно
присылаете ссылку на что-то подобное
либо
пишите 3-4 строчки по этой теме...
чтобы я смог выбрать вас исполнителем...
как только выбираю исполнителя
вы дописываете стих...
жду варианты сюда или ЛС
стихи могут быть как уже написанные ВАМИ так и "заточенные" под именинницу )))
оплата 5 у.е. (не меньше)
желательно через ВебМани...
или любой удобный вариант для вас (но это надо обговорить)
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не надо писать - готов к работе...
ссылку на подобный стих
или лучше
2-4 строчки начало вашего стиха
и не надо спрашивать проект в силе или нет...
пока открыт - значит исполнитель не выбран
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поменьше грусти
юморка бы)))))))
Выбранный исполнитель
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