Поздравительный стих на день рождения

Доброго часа суток...

Необходим поздравительный стишок для девушки.

У подруги моей жены день рождения

33 года

зовут Оксана

работает на гос. службе - специалистом в отделе архитектуры и строительства

воспитывает сына зовут Антон

характер ЖЕЛЕЗНЫЙ (что-то отдалённо напоминает Лолиту Милявскую)

авто-леди

любит повеселиться

в разводе, но сейчас у них с Максимом вторая волна

Максим это бывший муж, с которым в последнее время снова начинают налаживаться отношения...

тема с мужем очень щекотливая... надо быть острожным в возможных упоминаниях

типа:

найти друга чтобы с ним по жизни... пусть с тобою рядом человек ... и т.п.

тему можно вообще не затрагивать...

день рождения - 29 января

нужны добрые ласковые слова

САМ СТИХ ОТ ИМЕНИ ПОДРУГИ (девушку зовут Зарина)

10-12 строчек примерно

присылаете ссылку на что-то подобное

либо

пишите 3-4 строчки по этой теме...

чтобы я смог выбрать вас исполнителем...

как только выбираю исполнителя

вы дописываете стих...

жду варианты сюда или ЛС

стихи могут быть как уже написанные ВАМИ так и "заточенные" под именинницу )))

оплата 5 у.е. (не меньше)

желательно через ВебМани...

или любой удобный вариант для вас (но это надо обговорить)

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не надо писать - готов к работе...

ссылку на подобный стих

или лучше

2-4 строчки начало вашего стиха

и не надо спрашивать проект в силе или нет...

пока открыт - значит исполнитель не выбран

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поменьше грусти

юморка бы)))))))