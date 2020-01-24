Придумать карапули на популярные песни

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт21 заявка991 просмотр
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Нужно придумать карапули на популярные песни которые можно исполнить под гитару и баян...для дуэта!(двое мужчин) также может быть и связки какие-то к ним... примерно https://youtu.be/NxYohWuI-SM

4 года назад
OLEG283
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад