Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Там, ...
Стихи для сайта. Персонально для Солдатовой Марии
Необходимо написать стихи для сайта. Задание в прилагаемом файле. Жду заявку от Марии Солдатовой.
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