Стихи для сайта. Персонально для Солдатовой Марии

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Завершен2 заявки137 просмотров

Необходимо написать стихи для сайта. Задание в прилагаемом файле. Жду заявку от Марии Солдатовой.

13 лет назад
kraftway88
Иван 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$1
5 дней
Мария, как и всегда, отлично справилась с поставленной задачей и выполнила ее с опережением сроков. За что ей огромное спасибо!
Получила удовольствие от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
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