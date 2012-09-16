Ценность денег

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  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт16 заявок322 просмотра

Нужен лирический рассказ. В нем должно быть отражено: что такое истинное счастье. Деньги, любовь, карьера? Семья,здоровье?

Начинаться должен с рассказа-рассуждения. Рассказ должен "хватать" за живое. Но обязательно с надеждой на хепи-энд.

13 лет назад
Ksyu_06
Ксения 
41 год
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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