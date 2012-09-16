Ценность денег

Нужен лирический рассказ. В нем должно быть отражено: что такое истинное счастье. Деньги, любовь, карьера? Семья,здоровье?

Начинаться должен с рассказа-рассуждения. Рассказ должен "хватать" за живое. Но обязательно с надеждой на хепи-энд.