Написать 7 сценариев для 1-минутных роликов на тему "шаблоны мышления"

тема каждого ролика - шаблоны мышления. надо озвучить 7 шаблонов из различных областей жизни, для рекламы школы нешаблонного мышления. если хотите получить заказ, желательно написать парочку идей, тогда мне будет понятно примерно какие у вас будут остальные.

области жизни желательно такие, чтобы зацепляли всех. секс. отношения. деньги. работа. свой бизнес.