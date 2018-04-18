Перевод синопсиса

СценарииЗакрыт13 заявок253 просмотра
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Необходим профессиональный перевод первой страницы синопсиса с русского на английский, важно передать интонацию и настроение текста. 

6 лет назад
telizaveta
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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